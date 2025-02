In occasione dei festeggiamenti di Sant’Agata, la polizia ha intensificato i controlli nel centro cittadino per garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Gli agenti hanno effettuato verifiche su diversi venditori ambulanti, con particolare attenzione alla regolarità delle licenze e al rispetto delle norme sulla vendita di prodotti destinati al pubblico, soprattutto ai bambini. L’obiettivo è stato quello di contrastare eventuali violazioni commerciali e tutelare la salute dei consumatori.

Sequestri e sanzioni per irregolarità nel commercio ambulante

Durante i controlli in piazza Borsellino, le forze dell’ordine hanno riscontrato gravi infrazioni nei confronti di tre furgoni adibiti alla vendita di giocattoli e palloncini. A seguito delle verifiche, sono stati sequestrati oltre 200 articoli non conformi alle normative vigenti, tra cui palloncini e giocattoli di vario genere, oltre ai relativi carrellini ed espositori metallici. Otto persone sono state identificate, di cui due già note alle autorità.

Rischi per la sicurezza e ulteriori interventi

All’interno dei furgoni controllati, gli agenti hanno trovato bombole di gas prive di adeguate indicazioni di sicurezza, potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per le opportune verifiche. In via Etnea, ulteriori controlli hanno riguardato venditori abusivi di castagne, sanzionati per la vendita irregolare di prodotti alimentari. L’operazione rientra nel piano di vigilanza straordinaria messo in atto per garantire il regolare svolgimento delle festività agatine.