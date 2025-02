Un pusher di 26 anni è stato arrestato a Catania dopo che la polizia ha scoperto un vero e proprio bazar della droga. Il giovane, è stato trovato in possesso di 15 kg di sostanze stupefacenti, di cui una parte più consistente rinvenuta nel quartiere di Picanello, tra cui marijuana, hashish e la nuova Wax, un concentrato di hashish altamente pericoloso che si presenta come se fosse cera d’api. L’operazione, svolta che ha coinvolto gli agenti delle Volanti della Questura e i cinofili, è stata condotta con il supporto del cane Maui, il cui fiuto ha permesso di rinvenire la droga nascosta in vari luoghi.

La perquisizione: un sequestro milionario

Durante la perquisizione dell’abitazione del 26enne, che aveva il garage in affitto da tre mesi, gli agenti hanno sequestrato una notevole quantità di droga, tra cui 1,2 kg di hashish, quasi 800 grammi di marijuana e 250 grammi di Wax, oltre a 75 sigarette elettroniche contenenti Thc, di importazione, infusi di cannabis e materiale per confezionare la sostanza. Il sequestro ha rivelato un vasto giro di spaccio, circa 15 kg con un valore complessivo sul mercato di circa 180mila euro. Nella sua auto parcheggiata nel garage, gli agenti hanno anche trovato 13 grosse buste contenenti 11 kg di marijuana, 1 kg di hashish e 750 grammi di Wax.

L’arresto e il sequestro della droga

Tutta la droga ritrovata dagli agenti è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria e del laboratorio della polizia scientifica per le analisi. Al termine delle operazioni condotte dalla squadra Volante della Questura di Catania, il 26enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.

Nonostante l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine, l’episodio testimonia ancora una volta l’estremo e inquietante radicamento del traffico di droga nelle strade di Catania e dimostra l’impellente necessità di contrastarlo in modo definitivo. Le indagini proseguono, ma resta evidente che la lotta al narcotraffico richiede uno sforzo costante e determinato da parte di tutti i livelli della comunità cittadina.