La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 28 anni che, nei giorni scorsi, non si è fermato ad un posto di controllo, in piazza Mancini Battaglia, rischiando di travolgere uno dei poliziotti che gli aveva intimato l’alt.

Alla vista della volante l’uomo ha bruscamente accelerato, compiendo una pericolosa manovra per invertire il senso di marcia, mettendo in pericolo i conducenti delle altre auto, in un nevralgico punto di snodo del traffico veicolare.

L’intervento delle Volanti e il fermo

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania lo hanno inseguito, senza mai perderlo di vista, riuscendo a mettere fine alla sua fuga in via Del Roveto.

Una volta fermato, il 28enne è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. Per tale ragione è stato segnalato in Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti per i provvedimenti amministrativi di competenza.

Applicazione del nuovo “Decreto Sicurezza”

Dopo essere stato identificato, l’uomo è stato arrestato per il reato di fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui, come previsto dal nuovo “Decreto Sicurezza” entrato in vigore lo scorso 25 febbraio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Al 28enne è stata sospesa la patente di guida e si è provveduto alla confisca dell’auto.

Giudizio per direttissima

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.