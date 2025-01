Obiettivo abbattere le liste d’attesa: da oggi, al Policlinico di Catania, al fine di implementare l’efficienza dei servizi radiologici e azzerare la lista delle prenotazioni del 2024, le tac e le risonanze si potranno effettuare anche dopo le ore 20 e nei giorni festivi. La decisione nasce a fronte delle numerose richieste da tutta la provincia.

In questo modo, si offrirà più vasta scelta per gli utenti che potranno scegliere orari più comodi, specie per chi ha impegni lavorativi. Inoltre, ci sarà anche più spazio per gli esami di pazienti già ricoverati.

La decisione rientra nell’ambito di uno dei progetti condivisi con l’assessorato regionale alla Salute.