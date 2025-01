Epifania 2025: il giorno della befana, che sancisce la fine del periodo natalizio e di fine e inizio anno, è vicino. In molto decideranno di passare questa giornata festiva rilassandosi e, perché no, scegliendo di fare shopping, vista la concomitanza con i saldi invernali. Ma quali sono i centri commerciali che saranno regolarmente aperti per il 6 gennaio? Ecco gli orari di quelli più noti nel capoluogo etneo e provincia.

Porte di Catania

Nessun avviso di chiusura è stato comunicato tramite i canali ufficiali del centro commerciale “Porte di Catania”. Pertanto, verrà rispettato il normale orario di esercizio che coprirà l’intera giornata, dalle ore 9 alle ore 21:00.

Katanè

Anche il centro commerciale “Katanè”, a Gravina di Catania, rispetta il regolare orario di esercizio per il 6 gennaio 2025. La galleria commerciale sarà aperta dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

Le Zagare

Restando in zona paesi etnei, il centro commerciale “Le Zagare” di San Giovanni La Punta non abbasserà le saracinesche per il 6 gennaio. Tramite i canali social ufficiali è stata comunicata la regolare apertura, per tutto l’arco della giornata, dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

I Portali

L’ altro centro commerciale del territorio Puntese, “I Portali”, ha confermato la propria apertura, per tutto l’arco della giornata, dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Per i più piccoli, in alcuni momenti della giornata, sarà presente anche la Befana che girerà per il centro regalando caramelle ai bimbi.

Confermata anche la regolare apertura del cinema multisala “Cinestar“.

Etnapolis

La Befana sarà protagonista anche a Belpasso, al centro commerciale “Etnapolis”, che resterà aperto regolarmente, dalle ore 9:00 e alle ore 21:00. Anche il cinema “The Space” eserciterà la regolare programmazione.

Centro Sicilia

Discorso analogo per il “Centro Sicilia”, aperto regolarmente con il normale orario dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Apertura regolare anche per l’UCI Cinema, situato proprio nel centro commerciale di Misterbianco, che rispetterà la regolare programmazione.