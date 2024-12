Finalmente rilasciati i primi render della tanto attesa tratta metropolitana che collegherà Misterbianco a Paternò! Un progetto che fin da subito ha suscitato grande entusiasmo tra i cittadine e che ora, con i primi dettagli visivi, diventa ancora più concreto e atteso. La nuova linea, attualmente in fase di realizzazione, rivoluzionerà l’intera mobilità di Catania. I pendolari potranno spostarsi rapidamente dal centro alla periferia, senza dover affrontare il caos del traffico.

La tratta Misterbianco- Paternò

La nuova tratta della metro FCE è stata finanziata con i fondi del Pnrr mediante un accordo quadro per l’affidamento di un appalto integrato dell’importo complessivo di 729, 5 milioni di euro. Complessivamente avrà una lunghezza di ben 11 chilometri e mezzo, con 5 nuove stazioni da realizzare, tra cui 3 di queste ricadranno sul territorio di Belpasso. Nello specifico le nuove stazioni saranno così denominate:

Gullotta – Misterbianco

Belpasso – Piano tavola

Belpasso – Valcorrente

Belpasso – Giaconia

Ardizzone – Paternò

il Vice Presidente Vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Manlio Messina e il deputato Francesco Ciancitto si proclamano entusiasti della nuova tratta metropolitana: “un occasione storica per la Sicilia, grazie all’attenzione del governo Meloni e del Ministro Salvini, questo progetto strategico non sarà più un sogno ma una realtà concreta i cittadini di Catania e provincia potranno finalmente usufruire di un servizio che cambierà la loro mobilità. Siamo molto soddisfatti, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a quest’obiettivo ma in primis il Governo che ha fatto sì che venissero sbloccati i fondi per la sua realizzazione”.

Di seguito le foto dei render: