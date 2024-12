Tredicesima 2024: con l’arrivo di dicembre, milioni di lavoratori e pensionati italiani possono contare sulla tredicesima 2024, un appuntamento economico fondamentale per molte famiglie. Quest’anno la cifra complessiva erogata per la tredicesima raggiunge i 51,3 miliardi di euro, segnando un aumento del 7,8% rispetto al 2023. Inoltre, alcuni beneficiari riceveranno anche il Bonus Natale da 100 euro, riservato a chi rispetta specifici requisiti di reddito e familiari.

Quando arriva la tredicesima 2024

I pensionati hanno già ricevuto la tredicesima a inizio mese, insieme all’assegno pensionistico di dicembre. Per i lavoratori dipendenti, le date variano:

13 dicembre: i primi a riceverla sono gli insegnanti di scuole elementari e materne e alcuni dipendenti pubblici.

i primi a riceverla sono gli insegnanti di scuole elementari e materne e alcuni dipendenti pubblici. 15-20 dicembre: gran parte dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati.

gran parte dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. 24 dicembre: alcuni settori, come il commercio e i metalmeccanici, riceveranno la tredicesima entro la vigilia di Natale.

Come si calcola la tredicesima?

La tredicesima mensilità corrisponde, in linea generale, all’importo di una mensilità di stipendio o pensione per chi ha lavorato (o percepito la pensione) durante tutto l’anno. Per calcolare l’importo, si divide lo stipendio mensile per 12 e si moltiplica per i mesi lavorati. Chi ha lavorato meno di 12 mesi riceverà una somma proporzionata. È importante ricordare che la cifra sarà soggetta a tassazione, risultando leggermente inferiore rispetto allo stipendio netto mensile

La tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, e a tutti i pensionati. Sono invece esclusi i lavoratori autonomi, le partite IVA e i lavoratori parasubordinati (co.co.co., tirocinanti, stagisti).

Bonus Natale 2024: requisiti e modalità

Quest’anno, accanto alla tredicesima, alcuni lavoratori riceveranno anche il Bonus Natale, un contributo extra di 100 euro netti. I requisiti principali per accedere al bonus sono:

Reddito annuale entro i 28.000 euro nel 2024

Almeno un figlio a carico

Chi non ha presentato domanda al proprio datore di lavoro (o tramite NoiPA per i dipendenti pubblici) potrà comunque recuperare il bonus nella dichiarazione dei redditi.

Come gli italiani spenderanno la tredicesima

Un sondaggio Ipsos per Confesercenti ha rivelato che il 78% degli italiani userà la tredicesima per spese legate alle festività:

44% per regali di Natale 16% per cene o decorazioni festive 16% per viaggi e vacanze

Altri destineranno la somma a spese rimandate, come acquisti per la casa (20%), pagamento di bollette scadute (21%) o rate di mutui e prestiti (14%). Infine, una parte significativa degli intervistati (20%) intende risparmiare per affrontare i saldi di gennaio o altre esigenze future.