Il Consiglio comunale di Catania, guidato dal presidente Sebastiano Anastasi, ha approvato il progetto di aggiornamento del Masterplan al 2030 per lo sviluppo dell’aeroporto cittadino. Durante la seduta di ieri, i 22 consiglieri presenti hanno espresso parere favorevole, insieme a otto emendamenti integrativi. La proposta, illustrata dall’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Paolo La Greca alla presenza del sindaco Enrico Trantino, rappresenta un significativo passo in avanti per l’ammodernamento dello scalo aeroportuale.

Il documento, che necessita ora dell’approvazione finale da parte della Regione, costituisce una variante al piano urbanistico comunale. Come spiegato dall’assessore La Greca, l’ampliamento dell’aeroporto coinvolgerà terreni non inclusi nel Masterplan regionale del 2007, situati prevalentemente a sud e ovest rispetto all’attuale sedime aeroportuale.

I dettagli del progetto

Il piano prevede interventi ambiziosi e strategici:

Ampliamento del sedime aeroportuale: l’estensione interesserà terreni in parte agricoli e in parte situati sopra l’area dello scalo ferroviario Bicocca.

l’estensione interesserà terreni in parte agricoli e in parte situati sopra l’area dello scalo ferroviario Bicocca. Costruzione di una nuova pista di volo: lunga circa 3.000 metri, sarà posizionata a sud dell’attuale pista, che verrà trasformata in taxiway.

lunga circa 3.000 metri, sarà posizionata a sud dell’attuale pista, che verrà trasformata in taxiway. Ristrutturazione e ampliamento dell’aerostazione: gli interventi miglioreranno la capacità e l’efficienza operativa dello scalo.

gli interventi miglioreranno la capacità e l’efficienza operativa dello scalo. Riorganizzazione del sistema parcheggi e dell’accessibilità: per ottimizzare la mobilità e i servizi per passeggeri e operatori.

per ottimizzare la mobilità e i servizi per passeggeri e operatori. Pianificazione delle funzioni edilizie: con la ridefinizione degli spazi destinati alle attività aeroportuali e logistiche.

Gli emendamenti e l’ordine del giorno

La delibera è stata approvata con quattro emendamenti proposti dall’amministrazione comunale, tra cui uno specifico sull’”accompagnamento sociale” per i proprietari di immobili e assegnatari di alloggi popolari interessati dagli espropri. Altri quattro emendamenti, accolti dall’amministrazione, sono stati presentati dai consiglieri Giovanni Magni, Erio Buceti (due emendamenti) e Valentina Saglimbene.

Inoltre, l’Assemblea ha dato il via libera a un ordine del giorno promosso dal Movimento per l’Autonomia, che integra il Masterplan con un piano idrico sostenibile, finalizzato a garantire una gestione ottimale delle risorse idriche nell’ambito dello sviluppo aeroportuale.