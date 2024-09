Nella giornata di ieri si è tenuto il consiglio comunale, ove sono stati esposti i contenuti della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma elettorale, il sindaco si è pronunciato con le seguenti parole: “Se non vi piace il nostro operato, ci può anche stare e criticate pure, ma per favore non toccate Catania, non colpite Catania con la denigrazione. Se volete, colpite me o l’amministrazione, ma non il buon nome della nostra città”.

Il sindaco Trantino ha evidenziato come sia necessario, per comprendere il momento attuale definire il contesto a partire dal 2018, con la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune notificata dalla Corte di Conti proprio all’avvio della giunta guidata fino a settembre 2022 dall’ex sindaco Salvo Pugliese “Di fatto condizionando tutta l’azione dell’amministrazione anche per gli anni successivi non solo dal punto di vista finanziario ma anche, forse soprattutto, per la carenza di personale soprattutto tecnico e della polizia municipale. Una circostanza oggettiva a cui si è posto rimedio assumendo con fondi comunitari e statali personale esterno che ha consentito di fare ripartire una macchina inceppata“

Sicurezza e agenti

Il sindaco ha sottolineato il provvidenziale arrivo di ben 180 nuovi agenti di polizia locale, delle centinaia di telecamere installate nei punti strategici della città e preannuncia nuove ordinanze su rifiuti e multi che cambieranno la faccia della città etnea nei prossimi mesi.

Internamento della stazione

Giovedì prossimo il sindaco Trantino sarà a Roma per discutere dell’interramento della stazione centrale e della cintura ferroviaria. Per quanto riguarda gli archi della marina, ha precisato di non volerne l’abbattimento ma invece, quando sarà il momento e dopo gli studi di adeguati esperti di livello internazionale, di voler far decidere alla cittadinanza.