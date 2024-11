La Regione Siciliana ha ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni per rimodulare il piano sanitario e sbloccare circa 800 milioni di euro, destinati all’edilizia sanitaria. L’obiettivo è costruire tre nuovi ospedali e ristrutturarne uno a Palermo, puntando su infrastrutture moderne e standard elevati. La Regione, supportata da Invitalia, vuole migliorare il sistema sanitario, riducendo la migrazione ospedaliera e rafforzando la sanità come punto di riferimento nel Mediterraneo.

Le risorse, pari a 747,7 milioni di euro, saranno così distribuite: 120 milioni per un Polo pediatrico di eccellenza, 348 milioni per un nuovo Policlinico, 240 milioni per un Polo oncoematologico e 39,7 milioni per adeguamenti al Polo chirurgico dell’ospedale Cervello.

Le dichiarazioni del Presidente Schifani

Sul piano di interventi, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato: “Oggi compie un fondamentale passo in avanti l’azione del mio governo, che ha trovato la condivisione dello Stato per riqualificare e innovare la sanità siciliana. Le infrastrutture sono la premessa essenziale per un’assistenza moderna ed efficiente, capace di fermare i flussi di migrazione ospedaliera e garantire ai cittadini cure adeguate.” Schifani ha inoltre evidenziato il ruolo strategico di Invitalia: “Abbiamo stipulato una convenzione che ci supporterà nella realizzazione degli interventi, garantendo tempi veloci e obiettivi chiari.”

La convenzione con Invitalia prevede il completamento degli interventi entro dicembre 2026, con monitoraggio costante da parte della Regione. L’accordo di programma-quadro tra Ministero della Salute e Regione segnerà l’avvio della fase operativa, con la predisposizione di bandi di gara per l’esecuzione dei lavori.

Fasi operative e monitoraggio

La convenzione con Invitalia, valida fino al 2026, include attività di committenza, supporto tecnico e gestione delle gare. La Regione monitorerà costantemente i progressi tramite il dipartimento di Pianificazione strategica. L’accordo con il Ministero della Salute permetterà di avviare le procedure per la realizzazione dei lavori, garantendo il rispetto delle tempistiche e dei fondi disponibili.