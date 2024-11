È entrata in vigore l’area pedonale “Sciuti”, (via Pacini, via Filippo Corridoni, piazza Giuseppe Sciuti, via Galvagna, via Candio, via Gemmellaro, nel tratto compreso tra via Candio e via Costarelli, via Costarelli e via Del Toscano con via Spampinato) in pieno centro storico, spazi in parte già interdette al traffico veicolare, ma continuamente violate per l’assenza di rilevatori elettronici.

Per rendere effettiva e non solo virtuale la nuova area pedonale, la giunta Trantino ha deliberato l’installazione di cinque varchi elettronici con i relativi provvedimenti di circolazione.

In dettaglio, le telecamere di rilevazione video digitale, adesso in pre esercizio con le sanzioni che potranno scattare solo tra un mese, sono state posizionate nei seguenti punti: via Filippo Corridoni (lato ovest, angolo via Umberto), via Pacini (lato nord, civ. 97), via Galvagna (lato nord-est, angolo piazza Carlo Alberto), via Gemmellaro (lato nord-est, angolo via San Gaetano alla Grotta) e in via Del Toscano (lato ovest, angolo piazza Stesicoro) ferma restando la vigenza già esecutiva della chiusura al traffico veicolare delle strade e delle piazze interessate.

Per tutta la fase di pre-esercizio, fino al prossimo 13 dicembre 2024, i varchi saranno infatti presidiati da personale del Corpo di Polizia Locale che provvederà alle contestazioni e verbalizzazioni delle relative infrazioni.

Stalli di sosta per veicoli privati dei soli residenti, infine, sono stati riservati nelle seguenti aree: via Filippo Corridoni: lato est, dal civico 51 al cortile Zaffiro; dal civ. 33 al civ. 19; dal civ. 13/c a via Pacini; dal civ. 6 al civ. 4, con sistema di sosta a pettine; via Al Carmine, lato est, da via Pacini a piazza Sciuti; piazza Sciuti, lato est, da via Al Carmine a via Galvagna; via Galvagna, lato est, da piazza Sciuti al civ. 4.