Il bonus elettrodomestici 2025: rappresenta un’agevolazione importante per chi desidera acquistare elettrodomestici a risparmio energetico. Il governo ha deciso di prorogare e ampliare questo incentivo, destinato a chi effettua acquisti di elettrodomestici efficienti, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e il risparmio energetico nelle abitazioni italiane.

Cos’è il Bonus elettrodomestici 2025?

Il bonus elettrodomestici 2025 consiste in una detrazione fiscale che consente di ottenere un rimborso fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica elevata. Questo incentivo è valido fino al 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di prodotti a basso consumo energetico, come forni, lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie.

Chi può beneficiare del bonus?

Per poter usufruire del bonus, è necessario che l’acquisto dell’elettrodomestico sia legato a interventi di ristrutturazione edilizia. In altre parole, solo coloro che abbiano effettuato lavori di ristrutturazione o che abbiano usufruito di altri bonus edilizi, come il Superbonus o il Sismabonus, possono accedere all’incentivo. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali, con un limite massimo di spesa annuale che varia a seconda degli anni e dei lavori effettuati.

Interventi ed elettrodomestici detraibili

Gli elettrodomestici che rientrano nel bonus devono essere di classe energetica non inferiore ad A per i forni, E per le lavatrici e F per i frigoriferi. Sono inclusi anche gli apparecchi di illuminazione, stufe elettriche, condizionatori e microonde. L’agevolazione riguarda sia i nuovi acquisti che quelli effettuati tramite finanziamento, purché il pagamento venga effettuato tramite bonifico o carta di debito/credito. Rientrano quindi:

forni con classe energetica non inferiore ad A;

lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie con classe non inferiore a E;

frigoriferi, congelatori con classe energetica non inferiore a F;

apparecchi per la cottura, piastre riscaldanti elettriche;

stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;

forni a microonde;

ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Come richiedere il bonus elettrodomestici 2025

Per ottenere il bonus, è necessario dichiarare le spese nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi persone fisiche). È fondamentale che il pagamento venga effettuato in modo tracciabile e che si conservino le fatture di acquisto e le ricevute di pagamento. Inoltre, è necessario inviare i dati relativi all’elettrodomestico acquistato all’ENEA per gli elettrodomestici che rientrano nel bonus.

Scadenze e aggiornamenti

Il bonus elettrodomestici 2025 è valido fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, è importante ricordare che le scadenze potrebbero subire modifiche in base alla Legge di Bilancio annuale, quindi è fondamentale notenere monitorate le eventualività fiscali.