Meteo Sicilia: consueto aggiornamento con le previsioni meteo per la Sicilia in vista del fine settimana. Il secondo weekend di novembre si prospetta grigio e piovoso, con particolare instabilità sulla parte orientale dell’Isola. Di seguito, il dettaglio delle previsioni per le varie aree.

Meteo Sicilia: venerdì 8 novembre

Venerdì, la pressione rimarrà prevalentemente bassa su tutta la regione, con una giornata caratterizzata da tempo instabile e frequenti precipitazioni, alcune delle quali potrebbero manifestarsi con forti rovesci in diverse aree. Di seguito, il dettaglio delle previsioni per ciascuna zona.

Le zone che potrebbero essere colpite da temporali e rovesci sono Catania ed Agrigento, con una probabilità di precipitazioni pari al 90%. Anche altre zone dell’Isola verranno bagnate dalla pioggia novembrina, Siracusa, Ragusa, Palermo, Enna e Caltanissetta verranno infatti colpite dalle precipitazioni.

Meteo Sicilia: sabato 9 novembre

Sabato, il tempo resterà prevalentemente piovoso, con condizioni particolarmente instabili nelle zone occidentali della Sicilia. Sul resto dell’Isola il cielo sarà parzialmente nuvoloso, mentre lungo le coste le temperature massime toccheranno i 21 gradi, con valori notturni più stabili.

Le aree più probabilmente interessate dalle piogge includono le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo. Nelle altre province è previsto un cielo grigio ma senza precipitazioni.

A Catania si registreranno temperature intorno ai 20 gradi, con una minima di 19 e una massima di 21 gradi.

Domenica 10 novembre

Domenica, la pressione sarà in calo, portando un marcato peggioramento del tempo con condizioni estremamente instabili. Le nubi saranno cariche di pioggia e potranno dar luogo a temporali, specialmente nelle zone centrali e orientali della Sicilia. Le temperature massime non supereranno i 20 gradi, evidenziando un abbassamento termico rispetto agli standard stagionali.

Le piogge interesseranno le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani.

A Catania, le precipitazioni sono previste moderate, con una probabilità di pioggia dell’84%.