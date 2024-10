Poste Italiane ha annunciato che a partire da sabato 2 novembre sarà possibile riscuotere le pensioni di novembre in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania. Anche coloro che hanno scelto l’accredito della pensione su un libretto di risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution potranno accedere alla somma a partire dalla stessa data.

Per rendere il processo di riscossione ancora più semplice e comodo, i titolari di una carta di debito associata a questi conti e libretti, oppure di una Postepay Evolution, potranno prelevare in contanti da uno dei 118 sportelli automatici Postamat dislocati in tutta la provincia di Catania, evitando di doversi recare direttamente allo sportello.

La tutela dei pensionati

A tutela dei pensionati che scelgono di prelevare denaro contante, Poste Italiane offre inoltre una polizza assicurativa gratuita per i possessori di carta di debito. Questa copertura prevede un risarcimento fino a 700 euro in caso di furto del contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo, sia effettuato allo sportello postale sia presso gli Atm Postamat. Questa misura di sicurezza mira a offrire ulteriore tranquillità, agevolando il veloce ritiro della pensione agli sportelli automatici senza la necessità di accedere agli sportelli postali.

Per ridurre le attese e garantire un servizio più agevole, Poste Italiane suggerisce di evitare l’orario di apertura e consiglia di preferire la tarda mattinata, il pomeriggio o i giorni successivi ai primi per il ritiro della pensione in modo da non creare assembramenti.