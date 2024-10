Da oltre un anno il Parco Gioeni è immerso nel buio. Tutte le sue aeree, e soprattutto lo skatepark , dopo un certo orario diventano impraticabili. Luoghi che dovrebbero essere il fulcro di ritrovo e pratica sportiva per molti giovani di Catania, risulta abbandonato a se stesso da più di un anno. Le numerose segnalazioni al Comune non hanno ancora portato a soluzioni. La mancanza di illuminazione rende la struttura inaccessibile nelle ore serali, soprattutto ora che con l’arrivo dell’ora solare il tramonto arriva prima. A farsi portavoce delle preoccupazioni è il comitato spontaneo Parco Gioeni, che sottolinea come l’assenza di luci limiti l’uso del parco e metta a rischio la sicurezza di chi vi si reca per fare sport.

Le numerose segnalazioni ignorate

Negli ultimi dodici mesi, il comitato e vari frequentatori dello skatepark hanno inviato segnalazioni e richieste al Comune di Catania per risolvere la situazione. Tuttavia, nessuna di queste iniziative ha ricevuto una risposta concreta, creando insoddisfazione e preoccupazione tra chi usa questo spazio pubblico. “Abbiamo contattato l’amministrazione più volte, ma senza alcun riscontro”, afferma un rappresentante del comitato, “e ora, con il cambio dell’ora, l’assenza di illuminazione sarà ancora più penalizzante”.

Problemi di sicurezza e di degrado

L’assenza di un’adeguata illuminazione non limita solo la fruibilità dello skatepark, ma rappresenta un pericolo per i frequentatori, soprattutto nelle ore serali. “La mancanza di luce crea un ambiente poco sicuro e lascia spazio a presenze indesiderate, aumentando il rischio di comportamenti inappropriati e situazioni di degrado”, prosegue la nota del comitato. L’intero parco dovrebbe essere pensato come uno spazio sano e sicuro per i giovani e per chi pratica sport all’aperto, ma purtroppo da molto tempo non è più così.

La richiesta di intervento urgente

“Il parco e lo skatepark devono essere accessibili e sicuri”, continua il comitato, “è impensabile che una struttura pubblica di questo genere venga abbandonata dall’amministrazione comunale”. Il comitato invita il Comune di Catania a prendere provvedimenti urgenti, installando i lampioni necessari per garantire la fruibilità e la sicurezza di Parco Gioeni.

L’appello si conclude con una richiesta di supporto alla cittadinanza e alle istituzioni: “Non chiediamo altro che poter usufruire del nostro skatepark in sicurezza, per continuare a praticare lo sport che amiamo e godere di questo spazio pubblico”. I frequentatori si augurano che il Comune risponda alle sollecitazioni e si attivi finalmente per risolvere l’urgente problematica.