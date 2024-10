I lavori di riqualificazione nell’area del vecchio quartiere San Berillo, a Catania, proseguono con l’apertura di nuovi cantieri in via Pistone e via delle Finanze, cuore dell’antico quartiere a luci rosse. Dopo l’avvio del progetto per la riqualificazione di via Di Prima e piazza Turi Ferro, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Trantino, ha dato il via anche alla realizzazione di spazi verdi e alla nuova pavimentazione in queste storiche strade catanesi. Il progetto fa parte dei Piani Urbani Integrati (PUI) e si collega alle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con un piano complessivo di riqualificazione urbana che porterà investimenti per un totale di 74 milioni di euro.

Come cambierà San Berillo

L’intervento attualmente in corso copre un’area di circa 2.000 metri quadrati nelle vie Pistone e delle Finanze. Il progetto prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione in pietra lavica e la sostituzione del sottofondo stradale, con l’installazione di una nuova rete fognaria per lo smaltimento delle acque. Successivamente, verranno posate nuove pavimentazioni, e lungo i lati delle vie saranno aggiunte sedute e fioriere per abbellire e rendere più vivibile l’area. Sul piano impiantistico, si procederà a potenziare l’illuminazione pubblica e ad installare un sistema di videosorveglianza per migliorare la sicurezza sociale. Saranno inoltre installati dissuasori mobili per regolare l’accesso veicolare, trasformando così l’area in una zona prevalentemente pedonale.

In aggiunta, l’intervento prevede la copertura wifi in tutto il quartiere, per favorire la connessione e il suo utilizzo come spazio di incontro e socialità. L’obiettivo complessivo del progetto è rendere San Berillo un luogo più sicuro, accessibile e attrattivo, con particolare attenzione alla vivibilità degli spazi pubblici e al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Trantino, il progetto di riqualificazione permetterà di recuperare una zona storicamente trascurata della città di Catania. “La realizzazione di quanto previsto dal progetto – ha affermato il sindaco – consentirà di valorizzare vie Pistone e delle Finanze, migliorando le condizioni igienico-sanitarie e inserendo elementi di arredo urbano e verde pubblico. Questo intervento garantirà finalmente accessibilità e sicurezza a una zona finora considerata marginale. A breve, inoltre, partiranno anche i lavori per la realizzazione del grande parco urbano attrezzato, che si estenderà su oltre 7.000 metri quadrati tra piazza della Repubblica e via Ventimiglia.“

Investimenti e sviluppo sostenibile

Il progetto, sotto la supervisione dell’assessorato ai lavori pubblici, guidato da Sergio Parisi, dovrebbe concludersi in poco più di un anno. È parte integrante di una serie di interventi previsti per Catania e finanziati durante la precedente amministrazione di Salvo Pogliese. Oltre alla pavimentazione e agli spazi verdi, l’intervento include il miglioramento del sistema di deflusso delle acque piovane e una manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, in alcune zone carente.

“L’obiettivo del progetto di rigenerazione urbana – ha dichiarato l’assessore Parisi – è di trasformare via Pistone e via delle Finanze in spazi più vivibili, con nuove alberature, panchine e arredi urbani che cambieranno completamente l’aspetto del quartiere, restituendolo alla città e ai suoi abitanti.” L’investimento complessivo per questa parte del progetto ammonta a circa 2,5 milioni di euro.