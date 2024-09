Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo del Partito Democratico in commissione Trasporti alla Camera, si è espresso sul servizio siciliano degli aeroporti. In una nota, Barbagallo ha descritto l’estate come un “incubo” per il trasporto aereo tra le isole.

L’ultimo episodio di disservizio è avvenuto la scorsa notte a Cagliari, dove 176 passeggeri diretti a Palermo sono stati abbandonati dalla compagnia Ryanair. Diverse famiglie, comprese molte con bambini, sono rimaste bloccate in aeroporto senza assistenza o soluzioni alternative.

Barbagallo dichiara: “di tutto questo e di tutti gli altri disagi procurati nel corso di questa estate rovente, e non solo per l’afa agostana al Governo sembra non importare nulla, visto l’imbarazzante silenzio e l’assoluta mancanza di un qualunque tipo di intervento da parte del ministro dei Trasporti, in tutt’altre faccende affaccendato Alla ripresa dei lavori parlamentari avanzeremo una proposta normativa che alimenti una stretta nei confronti delle compagnie aeree al fine di ripristinare i diritti dei passeggeri continuamente violati nel silenzio del governo e nell’inadeguatezza di alcune società che gestiscono gli scali aeroportuali”.