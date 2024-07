Problema siccità, Salvini annuncia: “In arrivo 92 milioni di euro”

Il New Tork Times pubblica un reportage sulla siccità in Sicilia, Salvini annuncia: " Arriveranno 92 milioni di euro"

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini annuncia che sono in arrivo ben 92 milioni di euro per quella che viene definita emergenza nazionale.

“La Sicilia è in piena crisi, una situazione mai vista con queste proporzioni: animali che bevono fango, laghi prosciugati, raccolti di grano e foraggio azzerati. A nostro Giudizio” aggiunge Barbagallo, “c’è un evidente responsabilità del centrodestra“.

“Il ministero – ha risposto Salvini – ha concluso la fase istruttoria per il piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Lo scorso 29 maggio nella medesima seduta, quindi meno di due mesi fa, ho presentato personalmente un primo stralcio della programmazione finanziato con circa 950 milioni di euro di risorse direttamente del mio ministero. Una quota importante per la Sicilia per circa il 10% di questo stralcio. Il primo stralcio riguarderà 7 interventi per 92 milioni di euro su un totale di 75 opere idriche finanziate in tutta Italia. La seduta della conferenza delle regioni prevista per domani mi auguro darà l’intesa“.