La Regione Sicilia, dopo aver raccolto la domande dei suoi cittadini ha deciso di ampliare il programma di voucher sportivi, offrendo un’opportunità a ulteriori 2.062 giovani siciliani per praticare sport grazie al sostegno dell’assessorato regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo.

Si potranno così accogliere le richieste precedentemente rimaste in sospeso a causa della mancanza di fondi. Il presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, che non solo favorisce il benessere fisico, ma contribuisce anche alla creazione di socialità e comunità.

Schifani dichiara: “la La pratica sportiva, infatti, permette di generare benessere fisico ma è anche un fattore in grado di creare socialità e comunità, di educare i più giovani a sani valori. Sono contento che ci sia stata la possibilità di soddisfare tutte le richieste pervenute”.

Il voucher è destinato ai giovani siciliani tra i 6 e i 16 anni, provenienti da famiglie con un ISEE annuo non superiore a 12.000 euro. Potrà essere utilizzato esclusivamente per l’iscrizione e la partecipazione a corsi e attività sportive organizzati da associazioni e società dilettantistiche con sede in Sicilia, affiliate a federazioni sportive o enti riconosciuti dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal Cip (Comitato Italiano Paralimpico).