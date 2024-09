Fino al 25 ottobre, le corsie di sorpasso della tangenziale ovest di Catania, tra il km 13,200 e il km 12,500 in entrambe le direzioni, saranno chiuse al traffico per consentire il completamento in sicurezza dei lavori di rinnovamento delle barriere di sicurezza centrali.

Questo intervento finale doterà la città di Catania di una strada completamente ristrutturata, migliorando significativamente i livelli di sicurezza stradale.

Di seguito i tratti interessati: