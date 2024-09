L’attesissima edizione del Centenario “Catania-Etna” non si terrà a causa dei recenti episodi parossistici dell’Etna.

A darne notizia, attraverso una lunga lettera, è il presidente dell’Automobile Club Catania, Maurizio Magnano di San Lio: “Ritengo doveroso informare che, nonostante gli sforzi organizzativi, l’incontro con la manifestazione di punta del settore sportivo dell’ACCT, la tradizionale “Catania/Etna”, quest’anno non si terrà – dichiara Maurizio Magnano di San Lio – Nonostante la programmazione effettuata per tempo dai competenti Uffici e dal Consiglio Direttivo dell’Ente, purtroppo i siti di riferimento indispensabili e determinanti per la buona riuscita della gara anche dal punto di vista del richiamo turistico, ossia l’Etna ed il Parco dell’Etna, non ne hanno permesso la realizzazione. Il tutto era programmato per la fine dello scorso mese di luglio, dopo che, l’ACCT, aveva iscritto, a proprie cure e spese, come è logico che sia, la manifestazione a calendario, ma, la cenere vulcanica e, quindi, ragioni di sicurezza per i piloti, hanno indotto le competenti Istituzioni a revocare, proprio a pochi giorni dall’evento, l’autorizzazione. i era riusciti ad ottenere, proprio per la voglia di realizzare l’edizione del Centenario (1924/2024), una nuova data per la fine di settembre – prosegue il presidente dell’Automobile Club di Catania – ma, ragioni normative, non permettono la realizzazione della corsa, in territorio dell’Ente Parco, dopo la metà di questo mese: cambiare sito, significherebbe svilire il fascino e la tradizione della gara. Il Consiglio Direttivo, ma direi tutto l’Automobile Club di Catania, che mi onoro di presiedere, aveva molto a cuore, come ogni anno, la manifestazione, tanto che, nel percorso intrapreso anche negli scorsi anni (circostanza nota anche alle Scuderie che fanno capo all’ACCT in quanto da me personalmente interpellate e convocate nel passato), aveva sottoscritto, anzi tempo, un contratto di affidamento della gara, ad un gruppo di professionisti del settore, per meglio individuare ed affrontare le tematiche specifiche per la buona realizzazione dell’evento”.

Resta invariato, in conclusione ancora il presidente dell’ACI Catania, l’impegno per realizzarla nella prossima stagione.