Il ponte di Ferragosto è imminente, e le previsioni meteo per la Sicilia promettono condizioni ideali per le gite fuoriporta e le giornate al mare, tipiche della festività dell’Assunzione. Vediamo nel dettaglio se durante i giorni del ponte sarà possibile godersi il sole in pieno relax.

Meteo Sicilia Ferragosto: La sera di Mercoledì

Un campo di alte pressione abbraccia la regione, garantendo così un tempo stabile ed assolato pressoché ovunque nell’isola.

Nel dettaglio nei litorali è previsto sole per tutta la giornata, permettendo così un mare generalmente poco mosso.

Pure nelle città si avrà bel tempo, con temperature, però estremamente elevate, Catania, per esempio, prevede una temperatura minima di 23 gradi e una massima di 38 gradi, consigliamo in questo caso di rimanere al chiuso nelle ore più calde.

Per la sera di giorno 14, tradizionalmente passata in spiaggia dai più giovani, è prevista una notte priva di nuvole su tutta l’isola.

Meteo Sicilia Ferragosto: giorno 15 Agosto

Per la giornata, vi sarà la stessa stabilità prevista per giorno 14. Sul litorale tirrenico, ionico e meridionale i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Nuvole previste sul litorale Appennino.

Le temperature saranno elevate per tutto il giorno, rendendo ideale trascorrere il Ferragosto al mare o partecipare a una tradizionale scampagnata.

Per chi rimarrà a Catania, però, le notizie non sono altrettanto positive: si prevede infatti un caldo oltre la media stagionale, con temperature massime che potrebbero superare i 38 gradi.

Il meteo del ritorno, 16 Agosto

Nella giornata successiva a Ferragosto 2024, il tempo rimarrà stabile, con una totale mancanza di precipitazioni su tutta l’isola.

Nello specifico, però, sono previsti degli annuvolamenti nella zona occidentale della Sicilia.

A Catania, continua il trend che avevamo osservato nei giorni precedenti, ovvero, un tempo estremamente soleggiato che porterà caldo, con temperature sopra la media.