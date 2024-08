A causa del forte maltempo in quota, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, SAC, ha avvisato i passeggeri di possibili dirottamenti dei voli e ritardi negli arrivi e nelle partenze dallo scalo etneo. Si consiglia ai viaggiatori di contattare le rispettive compagnie aeree per informazioni aggiornate.

Violenti nubifragi stanno colpendo il versante orientale della Sicilia, causando disagi significativi e allagamenti diffusi a Catania e in diversi comuni della provincia, tra cui Mirabella Imbaccari, Grammichele, Mineo, Ramacca, Caltagirone e Maletto. Grandinate sono state segnalate in alcune aree, con allagamenti anche a Piazza Armerina, in provincia di Enna, e in diverse località del Ragusano.