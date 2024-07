Sicilia, Codacons chiede stato di calamità per la cenere vulcanica

Continua il problema cenere lavica. Per questo, il Codacons esorta a prendere misure mirate per affrontare l'emergenza in modo efficace.

È l’associazione dei consumatori Codacons a chiedere che venga dichiarato lo stato di calamità per l’emergenza di cenere lavica dell’Etna. L’organizzazione in difesa dei consumatori e dell’ambiente apostrofa direttamente Nello Musumeci, ex presidente della regione Sicilia e adesso ministro alla protezione civile, affinché esorti il prossimo Consiglio dei ministri a ufficializzare lo stato delle cose.

È necessario un intervento governativo urgente per dare un aiuto concreto alla città di Catania e alla sua provincia. La cenere vulcanica provoca pericoli alla circolazione stradale e alla salute degli abitanti, oltre che notevoli problemi ai voli in arrivo e in partenza. Si tratta di fatto di uno stato di calamità che deve essere ufficializzato da un apposito intervento del governo nazionale.