Catania, piazza San Francesco diventa area pedonale: da quando

Il sindaco ha stabilito l’interdizione al traffico veicolare e la pedonalizzazione di piazza San Francesco: ecco a partire da quando.

Mobilità sostenibile: Piazza san Francesco diventa area pedonale. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha stabilito l’interdizione al traffico veicolare e la pedonalizzazione di Piazza San Francesco, comunemente chiamata anche Piazza Cardinale Dusmet.

Questo cambiamento nella viabilità comporterà agli automobilisti di imboccare via San Francesco per raggiungere via San Giuseppe. Due mesi fa anche Via San Francesco era stata oggetto di modifiche, in quanto venne cambiato il senso di marcia per favorire i pedoni.

La misura sarà effettiva a partire da sabato 30 marzo e permetterà a cittadini e turisti di poter passeggiare in sicurezza in una delle zone più belle del capoluogo etneo e di visitare la casa museo e il nuovo museo multimediale intitolati a Vincenzo Bellini. L’accesso ai veicoli verrà impedito tramite l’installazione di apposite fioriere.