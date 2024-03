Aeroporto Catania, fermato ennesimo passeggero armato: denunciato dalla polizia

Un passeggero 51enne, in procinto di prendere un volo per Roma, è stato trovato in possesso un manganello. Denunciato per porto abusivo di armi.

Lo scorso 18 marzo, il personale della Polizia di Frontiera in servizio presso l’Aeroporto di Catania, coadiuvato dalle G.P.G. della Sac Service, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania un passeggero 51enne in partenza con volo diretto a Roma, in quanto responsabile del porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il passeggero, al fine di intraprendere un viaggio aereo per Roma, sottoponendosi ai controlli di sicurezza, aveva riposto il proprio bagaglio all’interno del macchinario radiogeno, utilizzato ai varchi. I controlli effettuati sul bagaglio, hanno evidenziato al suo interno la presenza di un “manganello telescopico”. Le G.P.G. in servizio lo hanno quindi prontamente segnalato al personale della Polizia di Frontiera.

È stato subito accompagnato presso gli Uffici di Polizia e a suo carico sono stati redatti gli atti di rilevanza penale. Il manganello telescopico è stato invece sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.