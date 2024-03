Nasconde cocaina nel giubbotto del figlio: arrestato 31enne nel Catanese

Un uomo di 31 anni è stato per per detenzione di droga ai fini di spaccio. Aveva nascosto la cocaina del giubbotto del figlio.

Un uomo di 31 anni, già noto ai carabinieri per precedenti sempre legati agli stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il 31enne è stato fermato lungo la statale 121, durante un servizio di pattugliamento dei militari, nel territorio di Belpasso. A bordo dell’auto, una Citroen C3 bianca, l’uomo era in compagnia di un bambino, identificato come il figlio.

Accortosi della presenza del posto di blocco, il 31enne ha accelerato la marcia per poi essere inseguito e fermato dai militari. A destare ancora più sospetti, l’evidente agitazione dell’uomo che ha portato alla perquisizione dell’abitacolo. I carabinieri hanno riscontrato la presenza di circa un chilo di cocaina nel giubbotto del figlio, la cui vendita, secondo le stime, avrebbe prodotto un utile illecito di oltre 100mila euro. Rinvenuta, inoltre, una una mazza da baseball, occultata, sotto alcune cassette di arance, nel bagagliaio dell’autovettura.