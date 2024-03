Catania, arrestato pusher: spacciava in appartamento con videosorveglianza

Un pusher di 50 anni è stato arrestato a Catania: era noto alla polizia per la sua attività in un appartamento con videosorveglianza.

La scorse notte, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico hanno portato a termine l’arresto di un pusher in via Testulla. Si trattava di un 50enne pregiudicato, per il quale è stata emessa dalla G.I.P. l’ordinanza di custodia cautelare per reati in ambito di stupefacenti.

Nel mese di febbraio, gli agenti avevano sorpreso l’attività dell’uomo all’interno di un appartamento in via Scaldara. In particolare, il locale era anche munito del sistema di videosorveglianza, ed era noto per l’attività di vendita di marijuana e cocaina.

Per poter accedere all’appartamento, fu necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, dato che l’uomo si era barricato dentro. Infatti, il pusher aveva cercato di guadagnare tempo per disfarsi della sostanza stupefacente gettandola nel WC. Tuttavia, una volta entrati, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, delle ricetrasmittenti e del materiale da confezionamento.

Inoltre, è stata ritrovata anche la somma in contanti di 1.800,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, che era stata occultata nella cappa della cucina. Nella stessa occasione, furono identificati due assuntori: questi riferirono di essersi recati presso l’appartamento proprio per acquistare marijuana e cocaina. Uno di loro, in particolare, aveva appena concluso una “transazione”, avendo consegnato una somma di denaro, in attesa della consegna della dose di cocaina acquistata.

Tra gli oggetti sequestrati dagli agenti erano presenti anche degli appunti e un “listino prezzi”. In seguito alle successive indagini, è stato possibile determinare la necessità dell’arresto nei confronti del 50enne. Quest’ultimo è stato quindi prelevato dalla Polizia, accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito, e poi condotto presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania.