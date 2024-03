Catania, perde il controllo dell’auto e sbatte contro un albero in piazza

Un'auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro uno degli alberi di piazza Abramo Lincoln, a Catania.

Verso le 11:30 del 25 marzo, una donna ha perso il controllo della propria autovettura, una Peugeot 208 bianca, per cause ancora sconosciute, andando a impattare con un albero di piazza Abramo Lincoln.

Sia la conducente che la figlia, passeggera nell’auto, non hanno registrato alcuna ferita o conseguenza. Tuttavia, le due sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sono intervenetuni sul luogo del sinistro i paramedici del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale, la quale si è occupata di ricostruire le dinamiche dell’incidente.