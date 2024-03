Un anno di tirocinio all’estero retribuito per giovani siciliani: come partecipare

Nuova opportunità lavorativa per giovani domiciliati in Sicilia. Di seguito tutti i dettagli su come cogliere questa occasione.

Se si hanno tra i 18 e i 29 anni e non si lavora o studia, il programma europeo ALMA offre un’opportunità unica: la possibilità di partecipare a un’esperienza di tirocinio retribuito all’estero per un anno.

AmuNEEt da la possibilità a 24 giovani dalla Sicilia in 3 gruppi di 8 persone di partecipare a un percorso di inclusione socio-lavorativa di 12 mesi.

L’iniziativa ALMA serve a sostenere i giovani non impiegati o studenti, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del lavoro o a corsi di formazione.

Per candidarsi bisogna rientrare nella categoria d’età sopra indicata, avere domicilio in Sicilia, essere disoccupati, avere piena disponibilità da aprile 2024 a marzo 2025. Per candidarsi basta inviare la richiesta di partecipazione al bando entro il 22 marzo 2024 compilando il modulo online. In una prima fase verranno valutate le candidature, per poi proseguire con dei colloqui conoscitivi presso gli uffici del CESIE.