Concorsi Sicilia, nuove opportunità nell’Isola: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: in cosa consistono le nuove offerte di lavoro? Istruttori tecnici, Asp e Aziende ospedaliere sono alcune delle proposte.

Concorsi Sicilia: di seguito le informazioni su alcuni allettanti bandi a cui poter partecipare.

Concorsi Sicilia: istruttori tecnici (geometri o periti)

Il concorso, indetto dal comune di Vittoria (RG), è volto all’assunzione di 2 istruttori dei Servizi Tecnici a tempo indeterminato e ha come termine ultimo della presentazione della domanda il 19 marzo 2024.

Per partecipare alla selezione sono richiesti oltre i requisiti generali per i concorsi (cittadinanza, limite minimo e massimo d’età, godimento di dirtitti civili e politici, assenza di condanne penali, idoneità psicofisica all’impiego, regolarità negli obblighi di leva e il non essere stati dispensati da un impiego o dichiarati decaduti) anche il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di Geometra, Perito Industriale (Istituto tecnico industriale ad indirizzo edile), ed equipollenti;

La selezione avverrà in seguito ad una prova scritta con risposte multiple e sintentiche su più argomenti relativi alle conoscenze richieste al ruolo da ricoprire (topografia, urbanistica, pianificazione territoriale ed urbanistica sono solo alcune) nonché domande rivolte alla verifica delle competenze trasversali. Durante la prova verrà anche la conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici (pacchetti Office, posta elettronica).

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica tramite il potale di reclutamento inPA, entro il 19 marzo come già detto. Per farlo è necessario autenticarsi con credenziali SPID, CIE, CNS o elDAS. necessario anche il pagamento della tassa di concorso di 10,00€.

Concorsi Sicilia: ASP

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha indetto concorso per l’assunzione di:

n. 1 incarico quinquennale di direttore U.O.C. medicina e chirurgia d’accettazione/urgenza P.O. di Agrigento