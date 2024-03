Assunzioni docenti in Sicilia, 1.265 posti a tempo indeterminato: al via le prove scritte

Obiettivo dare stabilità al reclutamento, docenti selezionati anche in base a merito ed attitudine. Al via da oggi le prove.

Oggi sono iniziate le prove per i 1.265 posti per docenti, di cui 233 per le scuole dell’infanzia e primarie e 1.032 per le scuole secondarie. “Vogliamo dare stabilità al reclutamento – ha sottolineato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – selezionando i futuri docenti anche alla luce della loro attitudine a insegnare, ed è per questo che abbiamo previsto che vi sia, oltre al tirocinio, prima dell’assunzione, anche una lezione simulata al termine del periodo di prova. Il concorso che inizia oggi e le future assunzioni segnano un ulteriore passo avanti per combattere il precariato e per garantire agli studenti un’educazione di qualità, favorendo la continuità didattica“.

Assunzioni docenti in Sicilia: i contenuti delle prove scritte

Le prove scritte del concorso scuola si svolgeranno a partire da oggi in una postazione informatica. Sulla base del numero dei candidati sono state organizzate più sessioni mattutine e pomeridiane. Ogni candidato avrà 100 minuti per rispondere a un totale di 50 quesiti a risposta multipla. I contenuti della prova sono i seguenti:

10 domande di pedagogia;

15 domande di psicologia;

15 domande di metologia didattica;

5 domande d’inglese;

5 domande sull’uso delle tecnologie nella pedagogia.

Le risposte esatte varranno due punti, mentre per ogni risposta errata o non data verranno dati 0 punti. Per superare la prova bisogna ottenere un punteggio di almeno 70 su 100.

Assunzioni docenti in Sicilia: le date delle prove scritte

La prova scritta per la scuola dell’infazia e la scuola primaria si svolgerà in un massimo di 3 sessioni. La prima oggi, lunedì 11 marzo sia di mattina che di pomeriggio; la seconda martedì 12 marzo, solo di mattina.

La prova scritta per la scuola di secondo grado si svolgerà, invece, in un massimo di 10 sessioni rispettivamente il 13, il 14, il 15, il 18 e il 19 marzo.