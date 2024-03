UNICT – Torna il Salone dello Studente: date e orari della nuova edizione

Anche quest'anno l'Università di Catania organizza il Salone dello Studente, dedicato all'accoglienza delle future matricole.

Il Salone dell’Orientamento dell’Universita di Catania si terrà anche quest’anno, deidcato agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori di secondo grado e a tutte le persone diplomate.

L’edizione di quest’anno si terrà al Centro Universitario Sportivo (CUS) in via Santa Sofia nelle date del 9, 10 e 11 aprile. Gli stand apriranno i battenti alle 8:30 e chiuderanno alle 14:30, e saranno distribuiti per tutta la struttura del CUS.

Il salone è utile per conoscere tutti i dipartimenti e i corsi di studio, ma non solo: sarà possibile parlare con i docenti e i tutor negli stand, parlare con gli esperti di orientamento UNICT, capire il sistema d’immitricolazione, partecipare a workshop tematici ed eventi e molto altro.

La partecipazione è libera e gratuita a tutti gli interessati ad iscriversi ai corsi dell’Ateneo.