UNICT – Torna “Lo Studente Strategico”: ciclo di seminari dedicati al benessere psico-fisico

Torna l'appuntamento con “Lo Studente Strategico”, il ciclo di seminari professionalizzanti organizzati al Dipartimento di Economia e Impresa.

Dopo l’apertura della scorsa settimana, con gli interventi di Marco Galvagno, professore di Marketing all’Università di Catania, e di Alessandro Bartoletti, psicologo e psicoterapeuta romano, secondo appuntamento in programma per “Lo Studente Strategico”, il ciclo di seminari professionalizzanti organizzati al Dipartimento di Economia e Impresa e promossi dai docenti Veronica Benzo e Rosario Faraci, giunto alla decima edizione.

Questo venerdì 8 marzo sarà ricco il calendario di incontri programmati per tutta la giornata e dedicati al benessere psico-fisico di studentesse e studenti.

Nella mattina, Piermaria Siciliano, ex nuotatore azzurro, uno stileliberista tra i più vincenti in Italia nella metà degli anni Novanta, discuterà il tema “Mens sano in corpore sano”. A seguire Fredy Petralia, docente all’istituto San Francesco di Sales di Catania, tratterà invece l’argomento “Nella rete, ma non come pesci”, prendendo spunto dal libro “Educarsi ed educare al web” da lui pubblicato nel 2020 insieme a Marco Pappalardo.

Quindi sarà la volta di Santo Di Nuovo, già presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia e professore emerito dell’Università di Catania, che affronterà il tema “Ansia e stress d’esami”, da sempre uno dei più seguiti de “Lo Studente Strategico” per le sue dirette implicazioni sulla progressione della carriera dei giovani universitari.

Nel pomeriggio sarà la volta di Marco Pappalardo, scrittore e docente al Liceo Classico Cutelli di Catania, che discuterà il tema “Si impara ciò che ci meraviglia”. A seguire Veronica Benzo, docente al Dipartimento di Economia e Impresa, tratterà l’argomento “Le competenze linguistiche nel mondo del lavoro”.