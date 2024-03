UNICT – STMicroelectronics assegna 12 premi studio agli iscritti

STMicroelectronics finanzierà 12 premi studio per 6 studenti e 6 studentesse di Electronic Engineering dell'Università di Catania.

STMicroelectronics, azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici a semiconduttore e operante a Catania, finanzierà 12 premi di studio da assegnare a 6 studentesse e a 6 studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Electronic Engineering per l’anno accademico 23/24 nell’Ateneo del capoluogo etneo.

Si tratta di un’ iniziativa che mira a promuovere lo studio di una disciplina che apre le porte di molte professioni e che acquisterà ancora più rilievo in futuro. Inoltre, l’obiettivo è quello di creare ulteriori opportunità per ingegneri elettronici nel territorio catanese.

I premi studio che verranno assegnati ammontano ad una cifra di 8mila euro ciascuno e saranno assegnati in base al merito. Saranno corrisposti in due tranche, al 1° e al 2° anno del corso di laurea magistrale di Electronic Engineering. Ai vincitori verrà, inoltre, data la possibilità di partecipare ad incontri formativi, seguire uno specifico piano individuale da concordare con i referenti aziendali e potranno svolgere la tesi di laurea e/o un tirocinio formativo negli uffici e nei laboratori di STMicroelectronics.

Il termine ultimo per presentare la domanda, dal sito di UNICT, è fissato al 31 marzo 2024.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione dei suddetti premi gli studenti in possesso dei seguenti

requisiti:

• Aver conseguito la laurea di I livello con una votazione maggiore o uguale a 107/110 o, ove non ancora conseguito il titolo di studio, avere una media maggiore o uguale a 27/30. In caso di parità di punteggio il premio sarà assegnato al candidato anagraficamente più giovane;

• Avere presentato istanza di iscrizione, ovvero preiscrizione, per la prima volta al Corso di Laurea Magistrale in Electronic Engineering attivo presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università degli Studi di Catania. In caso di preiscrizione, l’erogazione del premio sarà subordinata al perfezionamento dell’immatricolazione all’a.a. 2023-24.