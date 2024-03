Assunzioni ITA Airways: requisiti e come candidarsi

Assunzioni ITA Airways: la compagnia di bandiera è alla ricerca di risorse per arricchire il proprio staff. Ecco le figure ricercate.

Assunzioni ITA Airways: la nuova compagnia di bandiera, attiva da novembre 2020 che ha sostituito Alitalia, ha aperto delle posizioni per arricchire il proprio staff. È stato, infatti, programmato un importante rinnovamento per il 2024, al fine di selezionare 475 risorse. Entro il 2025, invece, dovranno essere creati altri 4mila posti di lavoro.

Ecco quali sono le figure ricercate, i requisiti per potersi candidare e la procedura per poter inoltrare la domanda.

Si sottolinea che ITA Airways concentra le proprie attività nell’hub di Roma Fiumicino e nell’aeroporto di Milano Linate.

Assunzioni ITA Airways: le figure ricercate

La compagnia di bandiera è alla ricerca di nuove risorse da collocare presso Roma Fiumicino. Ecco quali sono le figure:

Aspiranti Assistenti di Volo;

Assistenti di volo certificati;

Controllo Configurazione Aeromobile;

Cyber Security Specialist;

Direct Entry Pilots;

Ispettore di cabina;

Planner Junior;

Senior Indirect Tax Specialist;

Tecnico Ground Operations Control;

Trainer Ground Operations.

Non solo Italia. Si cercano anche profili per le sedi estere:

Country Manager – Amsterdam;

– Amsterdam; Sales Account Executive – Olanda, Belgio, USA, Canada, India.

Assunzioni ITA Airways: i requisiti

I requisiti variano a seconda della posizione. Generalmente, il profilo ideale deve essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e inglese (o altre lingue, a seconda del ruolo da ricoprire), competenze tecniche o professionali pertinenti, qualifiche accademiche rilevanti e, se viene richiesto, esperienza pregressa nel settore dell’aviazione.

Assunzioni ITA Airways: come fare domanda

Per potersi candidare, gli interessati dovranno inoltrare la propria domanda tramite il profilo ufficiale di LinkedIn dell’azienda, poiché il sito non possiede la sezione “Lavora con noi”. Sempre sul social è, dunque, possibile, prendere visione delle posizioni aperte e di quando verranno aperte le selezioni. Basterà, poi, cliccare sull’offerta di proprio interesse e, successivamente, su candidatura semplice. È, naturalmente, necessario essere in possesso di un profilo LinkedIn e, di conseguenza, aver effettuato l’accesso.