Concorso Guardia di Finanza 2024, 1.330 posti: il bando

Concorso Guardia di Finanza 2024: il bando per 1.330 Allievi Marescialli. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Concorso Guardia di Finanza 2024: indetto un bando per l’assunzione di 1.330 Allievi Marescialli al 96º corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF – anno accademico 2024/2025.

Di seguito, tutte le informazioni necessarie come i requisiti da rispettare, le istruzioni su come inoltrare la propria domanda di ammissione al concorso e a quando è fissata la scadenza.

Concorso Guardia di Finanza 2024: i requisiti richiesti

Possono partecipare al concorso coloro i quali rispettino i requisiti indicati di seguito:

Appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato 18 mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:

non abbiano superato il giorno del compimento del 35º anno di età , alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ;

, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda ; non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

durante il servizio prestato; non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, o se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

non risultino imputati o condannati o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare;

disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare; non siano sospesi dal servizio o dall’impiego o in aspettativa;

non siano già stati rinviati dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;

Cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età;

di età; abbiano il consenso dei genitori , in caso di minorenni;

, in caso di minorenni; godano dei diritti civili e politici;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; non siano obiettori di coscienza;

non siano stati dimessi da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; alla data dell’effettivo incorporamento , non siano imputati, non siano stati condannati;

, non siano imputati, non siano stati condannati; non siano già stati rinviati dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

Concorso Guardia di Finanza 2024: titoli di studio richiesti

Per poter partecipare al concorso è sufficiente essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Tuttavia, se si è sprovvisti di diploma, si può, comunque, effettuare la candidatura se lo si consegue nell’anno scolastico 2023/2024.

Come fare domanda

Per poter inoltrare la domanda, bisognerà accedere al portale dedicato, accessibile dal sito della Guardia di Finanza. Occorre essere in possesso di SPID o CIE. Si ricorda, inoltre, che bisogna essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). La scadenza è fissata al giorno 6 aprile 2024 alle ore 12.00.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando.