Concorsi Asp Catania 2024: posti, requisiti e scadenze

Concorsi Asp Catania: tutto ciò che c'è da sapere riguardo bandi, scadenza, posti disponibili e requisiti utili.

Concorsi Asp Catania: l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha bandito 14 procedure concorsuali per dirigenti medici a tempo determinato. Attraverso l’istituzione di questo bando si mira a colmare la grave carenza di Dirigenti medici delle varie discipline nei diversi presidi ospedalieri, al fine di garantire il mantenimento dei LEA assistenziali.

Concorsi Asp Catania: le figure ricercate

Ecco di seguito l’elenco dei medici specialisti che potranno richiedere l’assunzione diretta a tempo determinato presso l’Asp di Catania:

Dirigente Medico di Anatomia Patologica

Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione

Dirigente Medico di Cardiologia

Dirigente Medico di Chirurgia Generale

Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia

Dirigente Medico di Malattie Infettive

Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

Dirigente Medico di Medicina Interna

Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale

Dirigente Medico di Neonatologia

Dirigente Medico di Neurologia

Dirigente Medico di Organizzazione Servizi Sanitari di Base

Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia

Dirigente Medico di Pediatria

Concorsi Asp Catania: requisiti

I requisiti utili per accedere al bando sono i seguenti:

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o disciplina equipollente

Iscrizione all’Ordine dei Medici

Possono partecipare alla selezione anche i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso, e collocati in graduatoria separata. L’eventuale conferimento dell’incarico sarà però subordinato al conseguimento del titolo di specializzazione.

I termini

La scadenza per la presentazione delle istanze è prevista per il 17 marzo 2024. C’è la possibilità che il bando venga riaperto con nuovo avviso, nel caso in cui non si raggiunga il totale dei posti.

Specifichiamo che i candidati verranno selezionati tramite graduatoria e al momento del conferimento dell’incarico dovranno essere immediatamente disponibili a poter assumere eventuale servizio senza alcuna condizioni o impedimento.

Le domande dovranno poi essere inoltrate attraverso la proceduta telematica della piattaforma adibita, cioè il sito Asp CT nella sezione “selezioni pubbliche- tempo determinato”.