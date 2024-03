Come prenotare una visita all’Humanitas: la guida

Come prenotare una visita all'Humanitas di Catania: ecco la guida completa alla prenotazione presso il centro etneo.

Come prenotare una visita all’Humanitas di Catania? Il centro accoglie ogni giorno tantissimi pazienti e in molti cercano informazioni riguardo a come prenotare una prestazione all’Humanitas. Ecco quindi una guida completa con i passaggi da effettuare per poter prenotare una visita.

Humanitas di Catania: l’Istituto

L’Humanitas di Catania è anche noto come Istituto Clinico Catanese, struttura di recente costruzione che nasce dall’esperienza di Humanitas Centro Catanese di Oncologia. L’Istituto conta 178 posti letto e 350 professionisti tra medici, tecnici, infermieri e personale di vario genere. L’obiettivo di Humanitas Istituto Clinico Catanese è quello di erogare servizi e prestazioni di diagnosi e cura, oltre a promuovere la ricerca e la didattica.

La struttura, sita in Contrada Cubba, SP54 n.11 nel territorio di Misterbianco, in provincia di Catania, si estende su 5.800 mq. L’Humanitas di Catania è composto da due edifici, collegati tra loro al piano seminterrato e chiamati rispettivamente A e B. Gli orari di apertura dell’Humanitas sono dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:30, mentre il sabato è aperto dalle ore 7:30 alle 13:00.

Humanitas: le prestazioni con SSN

All’Humanitas di Catania è possibile effettuare sia prestazioni con il SSN, Servizio Sanitario Nazionale, che quelle in Libera Professione. Per quanto riguarda le prime, le prestazioni previste dal SSN sono le seguenti:

Diagnostica per immagini Ecografia: internistica, muscoloscheletrica, ecocolordoppler, interventistica Radiografia tradizionale Risonanza magnetica: neurologica, body, articolare Tac multislice: body, neuro e muscolo-scheletrico, interventistica, angio TC

Diagnostica senologica Mammografia, Ecografia, Risonanza alla mammella

Neuroradiologia Angiorisonanza distretto dei vasi intra-cerebrali, carotidi e vertebrali Biopsie ossee vertebrali Risonanza magnetica TAC, angio TAC distretto dei vasi intra-cerebrali, carotidi e vertebrali

Oncologia chirurgica Visita chirurgica

Oncologia medica Visita oncologica

Radioterapia Visita radioterapica



Come prenotare una visita all’Humanitas: la guida

Ma come prenotare una visita all’Humanitas di Catania? In realtà, esistono due modi per portare a termine la prenotazione di una visita. Infatti, è possibile prenotare sia di persona che al telefono. Nel primo caso, basterà recarsi fisicamente all’Humanitas dalle ore 8:00 alle ore 19:30 in un giorno dal lunedì al venerdì.

Nel caso in cui si preferisca prenotare telefonicamente, è necessario fare una distinzione tra le prestazioni a carico del SSN e quelle in Libera Professione (LP). Nel primo caso, si potrà telefonare dalle ore 9:00 alle ore 16:00, mentre nel secondo caso sarà possibile chiamare dalle 8:30 alle ore 19:00. Il numero da contattare è il seguente: 095.7339000.