Come prenotare una visita al Policlinico di Catania: tutte le opzioni

Come prenotare una visita al Policlinico di Catania? Di seguito tutti i dettagli per poterlo fare, ma anche le informazioni su come disdire.

Come prenotare una visita al Policlinico di Catania? Se si è interessati ad usufruire dei servizi erogati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria, è fondamentale essere a conoscenza del nuovo numero verde dedicato alle prenotazioni di prestazioni ambulatoriali. Di seguito una guida contenente le informazioni più utili sul tema.

Come prenotare una visita al Policlinico di Catania: il numero verde

Per prenotare una visita presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco” di Catania, è bene sapere che è possibile procedere per via telefonica. A partire dal 16 gennaio 2023, le prenotazioni delle visite ambulatoriali si effettuano tramite il numero verde di nuova attivazione 800066233, che risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Si ricorda che la telefonata è gratuita anche per chi chiama da cellulare e che gli utenti devono essere in possesso della richiesta dematerializzata, ovvero della ricetta rossa se residenti fuori sede o stranieri. Inoltre, per prenotare una prestazione ambulatoriale è necessario essere in possesso della richiesta formulata dal medico curante o dallo specialista su ricettario del SSN e tessera sanitaria.

Come prenotare una visita al Policlinico di Catania: l’app SovraCUP

Chi preferisce un’alternativa alla chiamata telefonica può usufruire dell’app SovraCUP, per smartphone e tablet. Questo metodo è utile per la prenotazione delle visite specialistiche e degli esami strumentali in SSN presso le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia.

Esiste, inoltre, il portale web del servizio regionale SovraCUP, raggiungibile all’indirizzo sovracup.regione.sicilia.it/home, che consente la prenotazione di prestazioni sanitarie ai cittadini dotati di identità digitale SPID e ricetta dematerializzata.

Come disdire una visita al Policlinico di Catania

Se dopo aver letto tutte le informazioni su come prenotare una visita al Policlinico di Catania vi state adesso chiedendo come fare per disdire, niente paura: farlo è possibile.

Bisogna, infatti, chiamare il CUP, ma non solo; l’utente deve inoltre fare pervenire una dichiarazione contenente l’indicazione della visita annullata, insieme ai documenti giustificativi che la motivano, entro le successive 48 ore al seguente indirizzo email: governolisteattesa@policlinico.unict.it.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito www.policlinicorodolicosanmarco.it.