Catania, Canale Arci: esposto in Procura per lo sversamento inquinante

Codacons, Consaambiente e Lega difesa del cittano hanno presnetato un esposto alla procura sulle condizioni d'inquinamento del canale Arci.

Un esposto alla Procura sulle segnalazioni ricevute sull’inquinamento del canale Arci nella zona industriale di Catania per accertare ogni eventuale responsabilità sarà presentato dalle associazioni Codacons, Consaambiente e Lega difesa del cittadino. Lo rendono noto le associazioni in una nota congiunta. Il Codacons chiede anche che “venga disposta, in via d’urgenza la bonifica del tratto di spiaggia interessato e si realizzi una capillare opera di prevenzione attraverso la videosorveglianza, individuando e sanzionando tutti i possibili scarichi abusivi”.



Come nel video che abbiamo pubblicato lo scorso venerdì riguardante i pesci morti alla playa, nel canale Arci. Il video ha scaturito una reazione da parte della deputata del Movimento cinque stelle Martina Ardizzone ed il consigliere comunale di Catania Graziano Bonnaccorsi. I quali hanno effettuato un sopralluogo constatando le condizioni disastrose del canale e la presenza di molteplici anguille morte a causa dei rifiuti chimici. Si aspettano provvedimenti da parte dell’amministrativo.