Aeroporto Catania, ennesimo passeggero fermato con tirapugni: denunciato

Un altro caso di passeggero in possesso di tirapugni all'aeroporto di Catania: denunciato uomo di 39 anni.

Il personale di Polizia di Frontiera, in servizio presso l’aeroporto Catania – Fontanarossa, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania un 39enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Continuano i sequestri delle armi, l’ennesimo passeggero caduto nella rete, dovendo intraprendere un viaggio in aereo per raggiungere una località tedesca, ha pensato di poter eludere i controlli, celando all’interno del proprio bagaglio da stiva, un tirapugni in metallo di cui il porto è assolutamente vietato.

A nulla però è valso, il tentativo posto in essere dal passeggero, in quanto, il bagaglio una volta giunto nell’apposita postazione e sottoposto ai controlli di routine, è stato scoperto al suo interno l’oggetto vietato.

Rintracciato il passeggero, questi è stato denunciato in stato di libertà per il porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il tirapugni sottoposto a sequestro, è stato messo a disposizione dell’A.G. procedente.