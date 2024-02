Catania, rapina con aggressione ad anziano: arrestato 39enne

L' aggressione è avvenuta verso le 5:30 del mattino, mentre l'anziano percorreva via Don Luigi Sturzo per rincasare. L'aggressore è stato arrestato.

I carabinieri dell’unità operativa di Piazza Dante, a Catania, sono intervenuti per un’ aggressione con rapina di un uomo ai danni di una persona anziana L’aggressore è stato catturato dai militari e sarebbe un pregiudicato di 39 anni senza fissa dimora. La vittima è un 82enne pensionato.

Il tutto è avvenuto alle prime luci del giorno mentre la vittima percorreva via Don Luigi Sturzo per rincasare dopo aver accompagnato la moglie alla fermata del bus. L’anziano è stato avvicinato alle spalle dal 39enne armato di pietre, con le quali lo avrebbe colpito alla nuca.

L’aggressione è continuata poi con calci e pugni al malcapitato che, invano, ha tentato di difendersi. Il 39enne ha interrotto il suo raptus quando si è accorto che la vittima era completamente sprovvista di portafoglio e soldi, lasciandolo ferito sul marciapiede.

Un passante ha notato l’82enne steso sanguinante per terra ed ha chiamato repentinamente il 112 intervenuto in pochi minuti. I militari, dopo aver aiutato la vittima, hanno avviato immediatamente le indagini, prendendo possesso dei filmati delle videocamere presenti nell’area.

Identificato il rapinatore, i Carabinieri lo avrebbero intercettato in via Ventimiglia con indosso gli indumenti indossati durante la rapina. Il 39enne è attualmente in mano alle autorità giudiziarie di Piazza Lanza.