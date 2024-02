Catania, nuova pista ciclabile verso la Playa: iniziati i lavori

Giunti alle ultime battute i lavori di riqualificazione delle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio. Presto una nuova pista ciclabile.

Partiti i lavori di riqualificazione della via Domenico Tempio che avrà un nuovo manto stradale, impianti di drenaggio delle acque piovane sistemati e, grande novità, una pista ciclabile che permetterà di raggiugere la Playa. Il cantiere interessa una lunghezza complessiva di 4km di entrambe le carreggiate a doppio senso di marcia, le quali sono state totalmente rinnovate per garantire la sicurezza dei pedoni e altri utenti della strada.

La nuova pista ciclabile collegherà il centro di Catania con la Playa. I lavori negli ultimi giorni si stanno concentrando sul piazzamento del nuovo manto stradale. Le strade, pertanto, saranno chiuse e si consigliano percorsi alternativi per arrivare all’aeroporto.

Per la realizzazione dell’intervento completo, comprendente il rifacimento del manto stradale e la nuova pista ciclabile, richiederà circa due mesi. La pista ciclabile sarà aperta giusto in tempo per la bella stagione siciliana.