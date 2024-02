Atti di vandalismo alla sede Rai di Catania: imbrattati i muri

Secondo atto di vandalismo in breve tempo per la sede Rai di Catania dopo le controversie degli ultimi mesi.

Non sarebbe la prima volta che alla sede Rai di Catania si vedono imbrattati i muri con offese rivolte all’azienda. A denunciare lo spiacevole episodio è il sindacato Unirai, rappresentante dei liberi giornalisti della Rai.

L’aggressione si va ad inserire in un clima di dissenso verso l’ente radio televisivo italiano a seguito delle controversie scattate nel corso del festival di Sanremo.

Le scritte si focalizzano sullo slogan “Telemeloni” e su “Free Palestine” temi caldi della narrazione giornalistica e non solo degli ultimi mesi.

Il sindacato ha dichiarato: “si tratta di individui che, in maniera volgare, hanno definito l’azienda con il termine dispregiativo ‘Telemeloni’, diffondono false narrazioni sulla presunta ‘Telemeloni’, caratterizzata da censure e sbilanciamenti inesistenti, come confermato dai dati“. Unirai ribadisce la sua volontà di ridurre i toni nel dibattito per evitare di alimentare le polemiche e atti di questo genere.