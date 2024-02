Ospedale Cannizzaro, visite gratuite per sclerosi multipla: come prenotare

Catania, l'iniziativa per la prevenzione della sclerosi multipla al Cannizzaro: requisiti e come prenotare le visite gratuite.

L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro ha annunciato un Open Day sulla Sclerosi Multipla (SM) in collaborazione con la Fondazione Onda, che si terrà il 13 marzo.

Durante l’evento, saranno offerti un momento informativo e due sessioni di visite gratuite. Le visite sono destinate ai pazienti con una diagnosi definitiva di SM e possono essere prenotate il 26 e 27 febbraio chiamando il numero 095 7263439, dalle 9 alle 11, fino al raggiungimento di 12 prenotazioni per ciascuna giornata. Gli specialisti della struttura complessa di Neurologia effettueranno le visite nell’ambulatorio al piano terra dell’edificio F3, sia al mattino che nel pomeriggio del 13 marzo.

Inoltre, sempre il 13 marzo, dalle 10 alle 12, l’aula convegni dell’edificio D dell’Ospedale Cannizzaro ospiterà una conferenza informativa sulla Sclerosi Multipla. Durante l’evento, interverranno il dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale, la dott.ssa Diana Cinà, direttore sanitario, e la dott.ssa Anna Maria Longhitano, direttore dell’UOC di Staff e referente aziendale Medicina di Genere. Il dott. Davide Maimone, direttore della Neurologia, presenterà la relazione sul tema “La Sclerosi Multipla: presente e futuro”, seguita da un confronto con gli utenti.

“Aderiamo anche quest’anno con interesse e favore all’iniziativa di Fondazione Onda – spiega il dott. Giuffrida – al fine di informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e opinione pubblica in generale sulla sclerosi multipla e sui disturbi cognitivi ad essa correlati, nella consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dai centri clinici che si occupano di questa patologia per il corretto approccio e di conseguenza per la maggiore qualità di vita dei pazienti”.

Nell’ambito della Settimana mondiale dedicata al cervello, più di 125 ospedali del network Bollini Rosa parteciperanno a un Open Day. Durante l’evento, saranno forniti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi, tra cui visite neurologiche, colloqui, infopoint e conferenze. Inoltre, sarà distribuito del materiale informativo dedicato. Di seguito, il programma dell’iniziativa.