Catania, torna il Lungomare Fest: quando sarà

Torna l'iniziativa del "Lungomare Fest", vale a dire la pedonalizzazione della zona della scogliera di Catania: ecco quando sarà.

Con l’arrivo della primavera ritorna il “Lungomare Fest”: l’appuntamento con la pedonalizzazione e gli eventi di animazione sulla strada e le piazze del litorale roccioso è previsto per domenica 7 aprile.

La giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha infatti programmato che si potrà godere del lungomare senz’auto per due domeniche al mese in modo alternato, nel periodo che va dal 7 aprile al 9 giugno e dall’8 settembre al 6 ottobre.

Durante gli appuntamenti primaverili e post estivi saranno previsti eventi attrattivi come quelli sportivi, culturali, di animazione e anche mercatini di prodotti artigianali. Il tutto proprio a ridosso del mare della scogliera, tra le piazze del Lungomare recentemente rinnovate dal Comune e attrezzate per i giochi, il fitness e in generale lo svago e il tempo libero.