Meteo Sicilia, l’inverno si fa sentire: tornano rovesci e temporali

Meteo Sicilia, arriva l’ultimo weekend di febbraio: tra nubi sparse e temporali sull’isola, in atto un colpo di coda dell’inverno.

Meteo Sicilia: venerdì 23 febbraio

La giornata di oggi si presenta parzialmente nuvolosa, nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, su litorale ionico e litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Nelle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. I venti moderati e il mare molto mosso. Le temperature si aggireranno intorno ai 17 gradi, con massime verso i 18 e minime intorno ai 15 gradi.

Meteo Sicilia: sabato 24 febbraio

Il tempo continua a peggiorare, nello specifico sul litorale tirrenico e zone interne i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sul litorale ionico e sul litorale meridionale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Sui rilievi, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. I venti saranno da moderati a forti, con mare mosso. Temperature in netto abbassamento, che si aggireranno intorno ai 12 gradi, con massime intorno ai 15 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 25 febbraio

La giornata di domenica sarà costellata di piogge e temporali sparsi. Nello specifico su litorale tirrenico e sui rilievi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. Sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci con probabile assorbimento dalla sera; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Anche nelle zone interne i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Con minime intorno ai 7 e massime intorno ai 10, questa domenica ci darà un assaggio d’inverno.

Meteo Catania nel weekend

Oggi, venerdì 23 febbraio, il tempo nel capoluogo etneo sarà stabile e parzialmente soleggiato, con temperature intorno ai 17 gradi. Domani sabato 24 invece troveremo nubi sparse alternate a schiarite, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi verso la sera, ma non sono previste piogge. I venti saranno al mattino deboli ed il mare mosso.

Infine, domenica 25, previsto brutto tempo con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio e temperature minime intorno ai 13 gradi.