Meteo Sicilia, diramata allerta in tutta l’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia: diramata allerta per la giornata di domani, sabato 24 febbraio. Ecco, nel dettaglio, le previsioni dell'Isola.

Meteo Sicilia: per la giornata di domani, sabato 24 febbraio, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un’ allerta di colore giallo che interesserà tutta l’Isola. L’ allerta scatterà già dalla mezzanotte, con una durata per le successive 24 ore. Ecco, di seguito, le previsioni meteo per domani e quali saranno le zone più interessate a questo stato di allerta.

Meteo Sicilia: tra piogge e nubi sparse

Allerta gialla, dunque, per l’intera Isola. Ma in alcune province le previsioni saranno meno clementi rispetto ad altre. Nell’ Agrigentino, pioggia per l’intera giornata e cielo coperto con temperature massime intorno ai 17 gradi mentre la minima scenderà a 9. Stessa situazione nella provincia di Trapani, con la pioggia che dovrebbe caratterizzare buona parte della giornata ma con temperature massime quasi a ridosso dei 20 gradi. Prevista pioggia debole nelle province di Caltanissetta, Enna e Palermo mentre, per quanto riguarda Catania, Messina e Siracusa, nubi sparse e cielo coperto, senza escludere precipitazioni.

Meteo Sicilia: previsti venti forti

Allerta meteo anche per i venti con raffiche previste in tutta l’ Isola. Particolare attenzione nella zona del Trapanese così come nell’Ennese e nel Nisseno. Più clemente, invece, la situazione nella provincia di Catania ma sempre con venti moderati e non deboli.