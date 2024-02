Meteo Sicilia, sole ma temporali vicini: le previsioni di inizio settimana

Meteo Sicilia: inizio di settimana che inizia con sole e qualche nuvola ma i temporali sono vicini. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: le piogge del weekend hanno fatto tirare un sospiro di sollievo all’Isola per l’allarme siccità ma in questo inizio di settimana torna il sole con qualche nube sparsa. Tuttavia, i temporali non si lasceranno attendere a lungo. Ecco, nel dettaglio, le previsioni di questo inizio di settimana.

Meteo Sicilia: lunedì 26 febbraio

Primo giorno di questa settimana che presenta sole e nubi sparse in tutta l’Isola, con temperature massime anche a ridosso dei 20 gradi, come nel caso della provincia di Siracusa, ma con uno sbalzo termico evidente con la minima che scenderà a 5 gradi. Situazione simile a Catania con una massima di 19 gradi e la minima a 7. Enna e Caltanissetta le più fredde con una temperatura massima a quota 12 gradi. I venti saranno, invece, moderati ovunque, con particolare attenzione nel Trapanese dove saranno più forti.

Meteo Sicilia: martedì 27 febbraio

Previsto già un peggioramento per la giornata di domani, martedì 27 febbraio. Il cielo sarà completamente coperto in alcune zone dell’Isola, come nell’Agrigentino, nel Nisseno e nelle province di Enna e di Messina. Nubi sparse e sole, invece, nel resto della Sicilia. Temperature che, tuttavia, non subiranno cali notevoli. A Siracusa si manterranno sempre i 20 gradi di massima mentre a Catania si toccheranno i 19. Nelle altre province, tutte le massime varieranno tra i 17 e i 18 gradi, eccetto Enna e Caltanissetta, rispettivamente con 14 e 12 gradi. Attenzione ai venti che saranno più forti.

Meteo Sicilia: mercoledì 28 febbraio

Stando alle previsioni fino a questo momento, giornata di pioggia con precipitazioni anche di carattere temporalesco, quella di mercoledì 28 febbraio. Buona parte dell’Isola sarà interessata dai temporali, come nelle zone dell’Agrigentino, del Nisseno, dell’Ennese, del Messinese e del Trapanese. Situazione analoga anche a Catania e provincia. Più clemente, invece, la situazione a Siracusa, con nubi sparse previste, e a Palermo e Ragusa, con pioggia e schiarite. Venti che si manterranno sempre forti anche per la giornata di mercoledì.